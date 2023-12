Wohnungsbau in Harburg kommt gut voran Stand: 26.12.2023 08:06 Uhr Der Bau neuer Wohnungen gerät an vielen Stellen in Hamburg ins Stocken. Im Bezirk Harburg ist das offenbar nicht der Fall. Dort konnten zwischen Januar und November 831 neue Wohnungen fertiggestellt werden.

"Wir kommen voran", freut sich Sophie Fredenhagen, die das Bezirksamt Harburg leitet. Das Ziel für ganz Hamburg ist klar: ausreichend und bezahlbarer Wohnraum für alle. Im Gespräch mit NDR 90,3 zählt Fredenhagen einige Projekte auf.

Im neuen Quartier Fischbeker Heidbrook sind zum Beispiel 54 SAGA-Wohnungen entstanden. Die anfängliche Nettokaltmiete liegt nach Angaben der SAGA bei 6,90 Euro pro Quadratmeter. Direkt an der S-Bahnstation Neugraben ist der Eingang für das neue Wohnviertel Vogelkamp. Dort sind im Frühjahr zwei achtgeschossige Wohntürme fertig geworden. Sie bieten Gewerbeflächen und 84 Wohneinheiten.

Mini-Apartments für Studenten

Durch die Technische Universität spielt auch bezahlbarer Wohnraum für Studentinnen und Studenten in Harburg eine große Rolle. Im Herbst wurden im Binnenhafen mehr als 170 Mini-Apartments fertig. Sie sind jeweils 20 Quadratmeter groß. Die Monatsmiete inklusive der Nebenkosten beläuft sich auf 635 Euro.

234 Wohnungen beim ehemaligen Harburg Center

Direkt am Harburger Wochenmarkt können jetzt Seniorinnen und Senioren in einen Neubau einziehen. 77 Wohneinheiten sind ebenfalls im Herbst dort entstanden, zudem eine Dachterrasse und Gemeinschaftsräume. Auf der Fläche des ehemaligen Harburg Centers war im November Richtfest. In einem Jahr sollen dort 234 Wohnungen entstehen. Dazu ein Supermarkt und Freizeiteinrichtungen.

