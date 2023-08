Wohnungs-Probleme im Phoenix-Viertel: Was legal ist und was nicht Stand: 29.08.2023 10:41 Uhr Wohnraum ist überall knapp. Das Phoenix-Viertel in Hamburg-Harburg hat dazu noch mit weiteren Problemen zu kämpfen: Dort sind Wohnungen oftmals überbelegt oder in schlechtem Zustand. Das soll sich ändern. Deshalb gab es am Montag eine Infoveranstaltung vom Bezirksamt Harburg, der Quartiersarbeit Phoenix-Viertel und des Stadtteilgremiums Phoenix-Viertel.

Pro Person muss eine Wohnfläche von mindestens zehn Quadratmetern vorhanden sein. Das ist im Wohnraumschutzgesetz klar geregelt. Doch die Realität sieht anders aus: Viele Menschen wohnen auf engstem Raum zusammen, darunter auch Kinder, wie Demi Akpinar vom Verein Kami e.V. berichtete. Sie berät Familien mit Migrationsgeschichte im Alltag und wollte sich auf der Veranstaltung über Möglichkeiten informieren, etwas gegen die Missstände zu unternehmen.

Tauchen Probleme wie Schimmel an den Wänden auf, sind viele wegen sprachlicher Defizite überfordert. Andere Familien werden von Vermietern und Vermieterinnen finanziell ausgenutzt. Sie sollen hohe Abschläge zahlen, die aber nie schriftlich festgehalten wurden.

Behörde kann eingreifen

Dabei haben Mieterinnen und Mieter mehr Handlungsmöglichkeiten, erklärt Malte Wehmeyer, Leiter des Fachamtes Verbraucherschutz, Gewerbe und Umwelt im vom Bezirksamt Harburg. Auch banal erscheinende Dinge wie eine funktionstüchtige Toilette oder vorhandene Anschlüsse für Lampen sind gesetzlich vorgeschrieben. Wird das von dem Vermieter oder der Vermieterin nicht eingehalten, kann die Behörde eingreifen.

Überbelegungen: Bezirksamt bittet um Hinweise

Ein anderes Problem gibt es, wenn Wohnraum zweckentfremdet wird - zum Beispiel wenn Arbeiter und Arbeiterinnen illegal in Mehrbettzimmern für 250 Euro die Woche wohnen. "Beim Thema Überbelegungen sind wir allerdings auf Hinweise angewiesen", sagte Wehmeyer. "Sonst können wir nicht tätig werden."

"Stadtteileltern" sollen Infos weitertragen

Am Ende der Infoveranstaltung war klar: Wohnraumschutz ist wichtig, aber um die 9.500 Menschen, die im Phoenix-Viertel leben, zu erreichen, braucht es ein niedrigschwelliges Angebot. Denn Anwohnerinnen und Anwohner waren am Montagabend nicht bei der Veranstaltung dabei. Deshalb hatte Demi Akpinar gleich einen Vorschlag: Es sollte einen weiteren Termin geben, an dem die "Stadtteileltern" aus Harburg teilnehmen. Das sind 37 Mütter und Väter, die ehrenamtlich Familien unterstützen und insgesamt 14 Sprachen sprechen. Sie könnten dann im Viertel die Informationen zum Thema Wohnraum weitertragen.

