Witwe von Jan Fedder versteigert weitere Erinnerungsstücke Stand: 17.04.2024 16:08 Uhr Zahlreiche Erinnerungsstücke aus dem Nachlass von Jan Fedder sollen ab Freitag beim Online-Auktionshaus Ebay angeboten werden - jeweils zum Startpreis von einem Euro.

Das sagte Marion Fedder, die Witwe des 2019 gestorbenen TV-Stars, dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen. Ihr Mann habe alles Mögliche gesammelt, nun habe sie sich entschlossen, sich von einigen Sachen zu trennen.

Jan Fedder: Kultstatus durch "Großstadtrevier"

Ersteigert werden können unter anderem ein fahrbereiter Mercedes Ponton 180 D, eine Moto Guzzi California 850 T3 - Fedders Lieblingsmotorrad - und ein ziviles Dienstfahrzeug Fedders aus der TV-Serie "Großstadtrevier", durch die er Kultstatus erlangte. "Das war natürlich der größte Teil seines Lebens, diese Rolle, die er da gespielt hat", sagte die Fedder-Witwe. Es sei eine Rolle in seiner Heimatstadt Hamburg gewesen, die er über alles geliebt habe. "Da kam alles zusammen. Er ist auf dem Kiez aufgewachsen, in der Nähe war die Polizeiwache - also alles ist für ihn darauf zugeschnitten gewesen", sagte Marion Fedder dem NDR Hamburg Journal.

Auch Bilder des Kiezmalers Erwin Ross werden versteigert. Marion Fedder: "Wer sich auskennt auf dem Kiez, der weiß, dass er für sämtliche Lokale die nackten Damen gemalt hat - und für die Ritze die Beine." Irgendwann habe der Künstler gesagt, er habe ein bisschen Geldnot, und ob Fedder nicht ein paar Sachen kaufen wolle. "Das hat Jan natürlich gemacht, weil er ja alles sammelte."

Ein Highlight: Feuerzeug von Helmut Schmidt

Auch eine Registrierkasse aus der Kneipe von Fedders Eltern und ein tragbarer Plattenspieler aus seiner Jugend sollen den Besitzer oder die Besitzerin wechseln. Ein weiteres Highlight ist ein Feuerzeug, das einmal Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt gehört hatte. "Dieses Feuerzeug mit Original-Unterschrift von Helmut Schmidt und Bundesadler hat Jan auf einer Auktion erworben. Er war super stolz drauf. Er hat Helmut Schmidt total verehrt. Denn 1962 während der Sturmflut wäre er fast abgesoffen. Seine Eltern hatten eine Kneipe am Baumwall. Und Helmut Schmidt war für ihn der Held, weil er dafür gesorgt hat, dass die Hamburger die Sturmflut größtenteils überlebt haben."

"Damit er unvergessen bleibt"

Marion Fedder betonte, wie wichtig ihr das Andenken an ihren verstorbenen Mann ist: "Ich möchte für ihn so viel tun, damit er für Hamburg erhalten bleibt, damit er unvergessen bleibt. Und ich habe es ihm versprochen. Da halte ich natürlich auch mein Versprechen und mache das gern."

Nicht die erste Fedder-Auktion

Es ist nicht das erste Mal, dass Stücke aus dem Nachlass Fedders versteigert werden. 2022 erhielt bei einer Internet-Auktion zugunsten des Hamburger Michels ein Bieter für einen Mercedes-Oldtimer bei fast 100.000 Euro den Zuschlag. Zuvor waren bereits ein weiteres Auto und eine Küchenuhr des Fernsehstars unter den Hammer gekommen.

TV-Tipp: Mehr über die Online-Versteigerung der Erinnerungsstücke von Jan Fedder am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr im Hamburg Journal des NDR Fernsehens.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 18.04.2024 | 19:30 Uhr