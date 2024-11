Wirtschaftsverband UV Nord appelliert an Ampel-Regierung in Berlin Stand: 05.11.2024 07:21 Uhr Schafft es die Ampel-Regierung in Berlin doch noch, die Kurve zu bekommen? Diese Entscheidung könnte am Mittwoch fallen, wenn der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP in Berlin tagt. Aus der Hamburger Wirtschaft kommen jedenfalls klare Erwartungen an die Politik in Berlin.

Neuwahlen stehen dabei nicht an erster Stelle. Eine Einigung ist das, was Philipp Murmann von der Bundesregierung erwartet, um die Wirtschaft wieder flott zu machen. Der Präsident des Unternehmensverbandes Nord (UV Nord) sieht sowohl in den Ideen des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) als auch in denen von Finanzminister Christian Lindner (FDP) gute Ansätze. "Man wird nicht alles umsetzen können angesichts der Haushaltslage, aber wichtig ist natürlich schon, dass man ein Signal liefert, dass man investieren muss, um die Infrastruktur wieder nach vorn zu kriegen, da sollten sich hoffentlich alle einig werden können." Dafür müsse man auch eine gewisse Verschuldung in Kauf nehmen, so Murmann.

Murmann: Hamburger Politik als Vorbild

Aus seiner Sicht könnte sich die Ampel an der Hamburger Politik ein Vorbild nehmen. Der Ton sei dort ein anderer als in Berlin und der Senat wisse, dass Politik ein Mannschaftssport ist.

Weitere Informationen 24 Min Ampel in der Krise - Bündnis vor dem Bruch? In der Berliner Koalition kriselt es. Die FDP laviert, die SPD hält am Bündnis fest, sagt Politologe Richter. Und die Welt rüstet sich für die US-Wahl. 24 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.11.2024 | 07:00 Uhr