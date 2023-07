Willy-Brandt-Straße in Hamburg: Sanierung ab Freitag Stand: 26.07.2023 17:10 Uhr Autofahrerinnen und Autofahrer in Hamburg müssen ab Freitag größere Staus in Kauf nehmen, wenn sie auf der Willy-Brandt-Straße unterwegs sind. Dort finden bis Oktober Bauarbeiten statt.

Die sechsspurige Durchgangsstraße, die früher als Ost-West-Straße bekannt war, ist 2,5 Kilometer lang und führt vom Deichtorplatz bis zum Millerntor. Bis zu 60.000 Fahrzeuge sind dort täglich unterwegs. Ab Freitag wird die dringend sanierungsbedürftige Straße zur Baustelle. Auf der Fahrbahn sind Risse, Flicken und Unebenheiten. Die Bauarbeiten enden voraussichtlich erst am 20. Oktober.

Arbeiten bei laufendem Verkehr - weniger Fahrstreifen

Gearbeitet wird zwischen der Neuen Gröningerstraße im Osten bis zum Holstenwall im Westen, und zwar abschnittsweise in mehreren Bauphasen. Laut Verkehrsbehörde gibt es aber immer zwei Fahrstreifen in Richtung Westen, also zum Millerntorplatz, und einen Fahrstreifen in Richtung Osten, also zum Deichtorplatz.

Umleitungen über Hafenkante, Hafencity und Ring 1

Hinweistafeln sollen vor Ort Umleitungen anzeigen: Sie führen über die Hafenkante (Bei den Mühren, Dovenfleet), die Hafencity und über den Ring 1. Auch wenn die Arbeiten in den Sommerferien und an den Wochenenden laufen: Mit Staus wird man rechnen müssen.

Bushaltestellen werden verlegt

Einige Bushaltestellen müssen während der Bauarbeiten verlegt werden. Auf Aushängen an den regulären Bushaltestellen finden sich laut Verkehrsbehörde Auskünfte. Betroffene könnten sich auch auf der Internetseite des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) informieren. Dort werde rechtzeitig auf die Änderungen im Busbetrieb hingewiesen.

Nach der Fahrbahn werden die Geh- und Radwege saniert

Nach der Sanierung der Fahrbahnen sollen zwischen Oktober 2023 und voraussichtlich Juni 2024 die Fuß- und Radwege beidseitig der Willy-Brandt- und - Ludwig-Erhard-Straße instand gesetzt werden. Dafür soll dann abschnittsweise nur noch ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr