Stand: 18.11.2024 11:36 Uhr Wildgehege Klövensteen: SPD und Grüne beantragen Kläranlagen-Bau

Die Bürgerschaftsfraktionen von Grünen und SPD beantragen den Bau einer modernen Kläranlage für das Wildgehege Klövensteen in Hamburg. Auch mehrere neue WC-Anlagen sind geplant. Die 400.000 Euro für diese Investition sollen aus dem Sanierungsfonds 2030 kommen. Ob die Bürgerschaft den Plänen zustimmt, entscheidet sich in der Sitzung am 27. November.

