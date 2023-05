Wieder lange Wartezeiten am Flughafen Hamburg Stand: 12.05.2023 14:08 Uhr Am Hamburger Flughafen kommt es seit rund einer Woche wieder zu langen Wartezeiten. An der Sicherheitskontrolle waren es zum Beispiel am Donnerstagnachmittag bis zu 90 Minuten. Verantwortlich ist der Dienstleister Frasec - und der ergreift jetzt Maßnahmen.

Verpasse ich meinen Flug wegen der Schlangen vor der Kontrolle? Diese Frage sorgte am Donnerstag in Fuhlsbüttel für genervte Fluggäste. Am Freitag war die Lage zunächst besser: Am Morgen betrug die Wartezeit bis zu 45 Minuten - zum Mittag über 50 Minuten. Der Flughafen bittet Passagiere auf seiner Internetseite, mindestens zwei Stunden vor dem Abflug am Airport zu sein und sich zügig zur Sicherheitskontrolle zu begeben. Wenn möglich solle man vorab ein Zeitfenster an der Sicherheitskontrolle über Slot & Fly buchen.

Dienstleister will mehr Personal holen

Grund für die derzeit langen Wartezeiten ist ein hoher Krankenstand beim Dienstleister der Kontrollen. Frasec reagiert jetzt aber offenbar: Nach Angaben der Bundespolizei am Flughafen will der Dienstleister Personal von anderen Standorten nach Hamburg schicken. Frasec kontrolliert auch an den Flughäfen Frankfurt und Stuttgart. Zudem hat Frasec offenbar eine Fremdfirma beauftragt. Ob das Zusatz-Personal schon arbeitet, ist unklar.

Bundespolizei hilft möglicherweise mit

Die Bundespolizei will Kräfte aus Hannover nach Hamburg holen, um die Fluggäste in den Warteschlangen vorzubereiten, zum Beispiel um Flüssigkeiten aus dem Handgepäck zu nehmen. Nach Informationen von NDR 90,3 klärt die Bundespolizei zurzeit sogar, ob sie eigene Kräfte in der Luftsicherheitskontrolle einsetzt.

Unterdessen hat die Lufthansa angekündigt, wegen des Warnstreiks bei der Bahn am Montag und Dienstag größere Flugzeuge auf der Strecke Hamburg-München einzusetzen.

