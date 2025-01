Westfield-Einkaufszentrum in Hamburg soll am 8. April öffnen Stand: 23.01.2025 19:32 Uhr Das Einkaufszentrum im südlichen Hamburger Überseequartier soll am 8. April öffnen. Das teilte die deutsche Tochterfirma des französischen Eigentümers und Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW) am Donnerstag mit. Die Flächen seien zu 94 Prozent vermietet.

Die Eröffnung der Mall ist bereits mehrfach verschoben worden: Zuletzt hatte URW mitgeteilt, diese bis Ende März der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Überseequartier liegt in dem Stadtteil Hafencity. Es gibt auch ein nördliches Überseequartier, das ein Investorenkonsortium 2019 fertigstellte. 2017 begann der Bau des südlichen Quartiers; ursprünglich sollte das Areal 2021 errichtet sein.

Einkaufszentrum soll 2,26 Milliarden Euro kosten

Im südlichen Quartier entstehen laut URW außer dem Einkaufszentrum rund 580 Wohnungen, Büros mit ungefähr 4.000 Arbeitsplätzen, drei Hotels und ein Kreuzfahrtterminal mit unterirdischem Bahnhof. Es handelt sich um 14 Gebäude. Die Gesamtkosten beziffert URW auf 2,26 Milliarden Euro. Weitere Bereiche des Quartiers würden dieses Jahr phasenweise vorgestellt. Im Oktober 2023 stürzte auf der Großbaustelle ein Baugerüst acht Stockwerke tief in einen Fahrstuhlschacht. Fünf Arbeiter kamen ums Leben.

April 2024: Eröffnung wegen Wasserschaden verschoben

Ein weiterer Termin am 25.April 2024 platzte zwei Wochen vor der Eröffnung. Auf der Baustelle sei in einem Teil des Untergeschosses Grundwasser in eine wichtige technische Anlage gelaufen, so die Begründung URW damals.