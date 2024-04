Hafencity-Einkaufszentrum: Spekulationen über verschobene Eröffnung Stand: 18.04.2024 20:14 Uhr Warum wurde die Eröffnung des Westfield-Einkaufszentrums im Hamburger Überseequartier in der Hafencity um vier Monate verschoben? Die Spekulationen über die Gründe halten an.

Offiziell hatte der Investor Westfield erklärt, ein Wasserschaden würde eine Eröffnung unmöglich machen. Details wollte Westfield nicht nennen. Allerdings hatte es den Verdacht gegeben, dass in Wirklichkeit Bauverzögerungen für den Fehlstart verantwortlich sind - infolge dessen Westfield Schadensersatzforderungen fürchten müsste.

Anscheinend sehen die Mietverträge aber keine Schadensersatzforderungen für den Fall einer verspäteten Eröffnung vor - das haben mehrere Mieter dem Hamburg Journal bestätigt. Das Risiko tragen allein die Westfield-Kunden. Das betrifft schon abgeschlossene Arbeitsverträge, Kredite und Vereinbarungen mit Lieferanten. Weitere Informationen zu den Umständen der Verschiebung haben aber auch sie nicht bekommen.

Auf der Baustelle wird weiter gearbeitet

Auf der Baustelle selbst wird noch an allen Ecken gearbeitet. Aus dem Kreis der Anwohnenden heißt es, die Verschiebung der Eröffnung habe niemanden gewundert. In der Öffentlichkeit wollen sich die Sprecher des Nachbarschaftsvereines Netzwerk Hafencity aber nicht äußern. Hintergrund ist die seit 2018 anhängige Klage einer Anwohnerinitiative gegen das Überseequartier. Die Stadtentwicklungsbehörde bestätigte am Donnerstag, dass man aktuell in einem Mediationsverfahren mit den Klägern sei, weswegen diese sich derzeit nicht öffentlich äußern dürfen.

Die seit Monaten verkündete Eröffnung des Einkaufszentrums war zwei Wochen vor dem Termin am 25. April geplatzt. Auf der Baustelle sei in einem Teil des Untergeschosses Grundwasser in eine wichtige technische Anlage gelaufen, so die Begründung des Betreibers Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Geplant ist die Eröffnung jetzt Ende August.

Shops, Restaurants, Hotels, Büros und Wohnungen

Das französische Immobilien- und Investmentunternehmen URW baut auf dem Gelände in der Hafencity ein riesiges Einkaufs- und Erlebniszentrum. Im "Westfield Hamburg-Überseequartier" entstehen den Angaben zufolge mehr als 150 Geschäfte, 20 Restaurants, 3 Hotels, Kinos sowie ein Kreuzfahrtterminal. In den insgesamt 14 Gebäuden sollen auch 579 Wohnungen und Büros für 4.000 Arbeitsplätze Platz finden.

