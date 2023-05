Wasserschutzpolizei startet Kontrollwoche in Hamburg Stand: 18.05.2023 09:03 Uhr Zum Auftakt der Sportboot-Saison will die Wasserschutzpolizei ab heute in Hamburg und anderen norddeutschen Bundesländern eine Woche lang mehr Präsenz zeigen.

Mit den steigenden Temperaturen sind wieder mehr Sportboote auf der Alster und auf der Elbe unterwegs. Deshalb beteiligt sich die Wasserschutzpolizei in Hamburg an den sogenannten Maritime Safety Days. Auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen machen bei der länderübergreifenden Kontrollwoche auf Flüssen, Seen und Kanälen mit.

Polizei appelliert: Alkohol an Land lassen

Im Fokus steht die Besatzung von Sportbooten und von vermieteten Tretbooten und Jollen. Auch auf dem Wasser gilt "rechts vor links". Laut Polizei sollte der Alkohol am besten an Land bleiben, ab 0,5 Promille im Blut droht ein Bußgeld. Außerdem sollten alle Personen eine Schwimmweste tragen, der Elbstrom sei oftmals sehr schnell und dadurch lebensgefährlich. Wer auf der Alster segelt oder paddelt, muss den Alsterdampfern ausweichen.

Der Naturschutzbund bittet um besondere Rücksichtnahme auf alle Lebewesen am und im Wasser und rät dazu, Abstand zu Uferzonen zu halten.

