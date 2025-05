Stand: 01.05.2025 16:59 Uhr Wasserrohrbruch in Hamburg-Lokstedt

In Lokstedt ist es am Donnerstagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Rund 30 Haushalte in der Julius-Vosseler-Straße und ein Kleingartenverein in der Döhrnstraße sind davon betroffen. Die Trinkwasserversorgung ist unterbrochen. In Richtung Eppendorf ist die Julius-Vosseler-Straße gesperrt. Auch die Bushaltestelle kann vorerst nicht angefahren werden. Noch ist unklar, wie groß die Schäden im Untergrund durch das ausgetretene Wasser sind. In den kommenden Tagen kann es zu Staus und Verzögerungen kommen.

