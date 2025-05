Stand: 02.05.2025 11:01 Uhr Nach Wasserrohrbruch: Julius-Vosseler-Straße wieder frei

Nach dem Wasserrohrbruch in der Julius-Vosseler-Straße im Hamburger Stadtteil Lokstedt läuft die Trinkwasserversorgung wieder. Das hat Hamburg Wasser NDR 90,3 am Freitag bestätigt. Betroffen waren rund 30 Haushalte und ein Kleingartenverein in der Döhrnstraße. Auch die Arbeiten an der Straße selbst wurden weitgehend beendet, sodass der Verkehr dort wieder auf allen Spuren freigegeben ist. Nach dem Wasserrohrbruch am Donnerstagmorgen war ein Fahrstreifen Richtung Osten gesperrt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.05.2025 | 11:00 Uhr