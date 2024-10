Stand: 28.10.2024 18:12 Uhr Wasserrohrbruch an der Kieler Straße: Sperrung aufgehoben

An der Kieler Straße in Eidelstedt ist es am Montagmorgen zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es sei aber nicht die Hauptwasserleitung betroffen, teilte Hamburg Wasser mit. Der Schaden in der Nebenleitung soll spätestens bis Dienstag behoben sein. Die teilweise Straßensperrung wurde inzwischen aufgehoben. Da die Fahrbahn nicht unterspült wurde, ist die Kieler Straße in beide Richtungen befahrbar. Es wird aber vermutlich noch längere Zeit dauern, bis der aufgebrochene Bürgersteig repariert ist.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 28.10.2024 | 18:00 Uhr