Stand: 01.11.2024 13:39 Uhr Waltershof: Radfahrer kollidiert mit Sattelzug

In Hamburg hat es einen weiteren, schweren Unfall mit einem Radfahrer gegeben. Der 38-Jährige war am Mittwoch auf der Finkenwerder Straße in Waltershof parallel zu einem Sattelzug gefahren. Dabei prallte der Mann gegen ein mobiles Verkehrsschild, geriet auf die Fahrbahn und wurde von dem Sattelzug angefahren. Der Pedelec-Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Er ist laut Polizei weiter in einem kritischen Zustand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.11.2024 | 13:00 Uhr