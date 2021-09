Wahlkampf: Linken-Spitze präsentiert sich in Hamburg

Stand: 02.09.2021 20:16 Uhr

Das Spitzenduo der Partei die Linke, Janine Wissler und Dietmar Bartsch, hat am Donnerstag Wahlkampf-Station in Hamburg gemacht. Bei einer Kundgebung in der Innenstadt ging es unter anderem um bezahlbaren Wohnraum und höhere Löhne für Menschen in Pflegeberufen.