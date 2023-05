Wahl in der Türkei: Reaktionen aus Hamburg Stand: 15.05.2023 13:16 Uhr Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl steuert die Türkei auf die erste Stichwahl in ihrer Geschichte zu. Rund 40.000 türkische Staatsbürgerinnen und -bürger waren in Hamburg wahlberechtigt und konnten ihre Stimmen im türkischen Konsulat abgeben.

Weder der Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan noch sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu bekamen die nötige Mehrheit von mehr als 50 Prozent. Sie dürften damit am 28. Mai in einer zweiten Runde gegeneinander antreten.

Hamburger Abgeordnete: Kein fairer Wahlkampf

Der Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Kazim Abaci (SPD) zeigte sich enttäuscht. Er war in die Türkei gereist, um die Wahl vor Ort zu beobachten. Erdogan kontrolliere den Großteil der Medien und habe einen manipulativen Wahlkampf geführt, sagte er. Das seir kein fairer Wahlkampf gewesen. Auch Norbert Hackbusch (Die Linke) meinte, die Wahlen seien nicht frei und fair gewesen. Auch er war in die Türkei gereist, in die Nähe der Grenze zu Syrien. Er berichtete von massiver Militärpräsenz.

Mehrheit der Stimmen aus Hamburg für Erdogan

Murat Kaplan, der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Hamburg, hob hervor, dass die Kandidaten stets betont hätten, das Ergebnis der Wahl zu akzeptieren. Das Abschneiden der Opposition sei enttäuschend, sagte Raoul Motika, Turkologe an der Universität Hamburg. 60 Prozent der türkischen Staatsbürgerinnen und -bürger in Hamburg hätten für Erdogan gestimmt. Genau das kristiserte Cansu Özdemir, die Fraktionsvorsitzende der Linken in der Bürgerschaft: hier Demokratie und Rechtsstaatlichkeit genießen - aber zugleich für die Verfolgung der Oppositionellen in der Türkei zu stimmen, zeuge von einem kruden Demokratieverständnis, sagte sie.

40.000 Menschen in Hamburg durften wählen

Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland durften bei der Türkei-Wahl ihre Stimme abgeben. Mehr als 40.000 in Hamburg lebende türkische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen konnten bis zum 9. Mai im türkischen Generalkonsulat im Stadtteil Rotherbaum wählen. Das ist auch für die Türkinnen und Türken zuständig, die in Schleswig-Holstein wohnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.05.2023 | 13:00 Uhr