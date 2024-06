Stand: 01.06.2024 12:56 Uhr Wahl: "Tauversicht" schönstes plattdeutsches Wort

"Tauversicht" (hochdeutsch "Zuversicht") ist von einer Jury zum schönsten plattdeutschen Wort 2024 gekürt worden. Verkündet wurde das plattdeutsche Wort am Sonnabend in Stavenhagen im Rahmen eines Symposiums zur niederdeutschen Sprache. In der Kategorie aktueller Ausdruck/Neuschöpfung konnte erstmals das Publikum entscheiden. Und das hat dem Wort "düstersinnig" ("trübsinnig") die meisten Stimmen gegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2024 | 13:00 Uhr