Stand: 17.11.2024 16:31 Uhr Waffenkontrollen am Hauptbahnhof und an der Reeperbahn

Die Hamburger Polizei und die Bundespolizei haben am Samstagabend am Hauptbahnhof und an der Reeperbahn umfangreiche Waffenkontrollen durchgeführt. In diesen Bereichen ist es generell verboten, Waffen mitzuführen. Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten den Angaben zufolge rund 880 Personen. Dabei wurden 16 gefährliche Gegenstände sichergestellt, darunter Messer und Reizgas. Insgesamt leitete die Polizei fast 50 Ermittlungsverfahren wegen unterschiedlicher Delikte ein.

