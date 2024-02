Vosgerau bei Veranstaltung der AfD-Fraktion in Hamburg Stand: 29.02.2024 22:42 Uhr Im Hamburger Rathaus hat am Donnerstagabend eine Veranstaltung der AfD-Fraktion mit Staatsrechtler Ulrich Vosgerau stattgefunden. Er war Teilnehmer des Potsdamer Treffens, bei dem Abschiebepläne für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Migrationsgeschichte besprochen worden sein sollen.

Vor mehreren Hundert Gästen schilderte Vosgerau seine Sicht der Dinge und sprach von einem "Medienskandal ohne jede Substanz". Überschrieben war der Abend im Rathaus mit dem Titel "Was passierte in Potsdam wirklich? Ein Teilnehmer berichtet!" Im November hatten AfD-Funktionäre in Potsdam an einem Treffen mit dem Taktgeber der rechtsextremen Identitären Bewegung, Martin Sellner, teilgenommen. Bei dem Treffen soll über die sogenannte Remigration gesprochen worden sein, also die massenhafte Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund. Darüber hatte das Recherche-Netzwerk "Correctiv" berichtet.

Vosgerau hatte gegen Berichterstattung geklagt

Aus Sicht der AfD ist die Berichterstattung über das "private Treffen" in weiten Teilen falsch und habe zu einer medialen Hetzjagd gegen die Partei geführt. Vosgerau ist gegen die Berichterstattung von "Correctiv" zu dem Treffen bereits juristisch vorgegangen, blieb aber vor dem Landgericht Hamburg in zwei von drei Punkten erfolglos.

Bannmeile rund um das Rathaus - Demo davor

Wegen der AfD-Veranstaltung wurde das Hamburger Rathaus von der Polizei weiträumig abgesperrt. Am Rande der Bannmeile rund um das Rathaus versammelten sich am Abend wenige Hundert Demonstrantinnen und Demonstranten, um gegen den Auftritt Vosgeraus zu protestieren. Zunächst wollten sich einige Demonstrierende auf dem Rathausmarkt versammeln, wurden jedoch von der Polizei des Platzes verwiesen. Ein einzelner Protestant schaffte es über die Absperrung und gelangte in den Vorraum der Rathausdiele, wo er dann von Beamtinnen und Beamten gestoppt wurde.

