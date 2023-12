Vorzeigeprojekt Hamburger Pergolenviertel fast fertig

Stand: 29.12.2023 11:58 Uhr

Es gilt als Vorzeigeprojekt und ist fast fertig: Das Pergolenviertel in Hamburg-Winterhude mit insgesamt 1.700 Wohnungen. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten am Loki-Schmidt-Platz in dem Quartier abgeschlossen werden.