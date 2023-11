Vor tödlichem Unfall: Mängel auf Hafencity-Baustelle festgestellt Stand: 14.11.2023 06:11 Uhr Ende Oktober stürzte in der Hamburger Hafencity ein Baugerüst ein, fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Nun kommt heraus: Die Behörden hatten die Baustelle erst wenige Tage zuvor unter die Lupe genommen - und Mängel festgestellt.

In einigen Bereichen der Großbaustelle im Überseequartier fehlten Absturzsicherungen. Die persönliche Schutzausrüstung mancher Arbeitenden dort war nicht geprüft. Und: Nicht überall war die Baustelle so gesichert, dass niemand zu Schaden kommt, wenn Gegenstände herunterfallen. Das sind nur einige der Mängel, die das Amt für Bauordnung und Hochbau auf der Unglücksbaustelle im Überseequartier festgestellt hat. Und zwar genau zehn Tage, bevor dort ein riesiges Gerüst in einem Fahrstuhlschacht zusammenbrach. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage von CDU-Fraktionschef Dennis Thering hervor.

Konsequenzen noch unklar

Ob - und wenn ja, welche Konsequenzen die Behörden aus den Mängeln auf der Baustelle zogen, dazu äußert sich der Senat nicht. Thering erklärt, die Sicherheit auf Hamburgs Baustellen müsse höchste Priorität haben. Das laufende Strafverfahren müsse nun schleunigst Klarheit in die Sache bringen.

Gerüst mit Bauarbeitern stürzt in die Tiefe

Der Unfall, bei dem fünf Bauarbeiter aus Albanien ums Leben kamen, ereignete sich am Morgen des 30. Oktober auf der Großbaustelle im Überseequartier. Ein Gerüst mit mehreren Bauarbeitern darauf stürzte vom achten Stock in einen innenliegenden Fahrstuhlschacht. Rund 150 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Bergungsarbeiten waren den Angaben zufolge kompliziert. Ein Einsatzleiter hatte den Trümmerberg als "Riesen-Mikado" aus Gerüststangen beschrieben. Warum das Gerüst zusammenbrach, ist noch unklar.

