Vor Einstieg in Hamburg: Reederei MSC hat Milliarden-Überschüsse

Stand: 16.10.2023 06:37 Uhr

Die Schweizer Reederei MSC, die groß im Hamburger Hafen einsteigen will, macht gewöhnlich ein großes Geheimnis aus der eigenen Bilanz. Nun aber haben italienische Medien Überschüsse in Milliardenhöhe enthüllt. Das sorgt auch in Hamburg für Diskussionen.