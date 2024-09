Stand: 22.09.2024 10:58 Uhr Von Maishäcksler erfasst: 19-Jähriger in Hamburger Spezialklinik

Schock am Rande eines Ernteumzugs: Ein 19-Jähriger ist am Sonnabend in Osterholz-Scharmbeck in einem Maisfeld von einem Häcksler erfasst worden. Er steckte mit beiden Beiden bis zur Hüfte fest, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach einer knappen Stunde konnte der junge Mann befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn schwer verletzt in eine Hamburger Spezialklinik. Der 19-Jährige soll nicht in Lebensgefahr sein. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.09.2024 | 11:00 Uhr