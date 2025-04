Stand: 05.04.2025 15:07 Uhr Volksdorf: Gasleitung bei Zirkus-Aufbau beschädigt

In Volksdorf ist bei Aufbauarbeiten eines Zirkuszelts am Sonnabend eine Gasleitung beschädigt worden. Laut Feuerwehr hatte ein langer Erdnagel die Leitung durchstoßen, so dass Gas ausströmte. Feuerwehrleute sichern die Einsatzstelle ab und messen die Umgebungsluft. Eine Gefahr für Menschen soll es aber nicht geben. Experten von Gasnetz Hamburg reparieren die beschädigte Leitung nun.

