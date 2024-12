Stand: 08.12.2024 19:58 Uhr Volksdorf: Frau erleidet Verbrennungen bei Werkstattbrand

In Volksdorf hat eine Verpuffung in einem Einfamilienhaus einen größeren Einsatz der Hamburger Feuerwehr ausgelöst. Am Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte in die Straße Im Berge gerufen, weil dort bei Goldschmiedearbeiten eine Werkstatt in Brand geraten war. Eine Frau, die in dem Haus eine Goldschmiede betreibt, erlitt Verbrennungen an den Händen. Sie kam in eine Klinik. Ursache für das Unglück soll ein abgerutschter Schlauch von einem Lötgerät gewesen sein.

