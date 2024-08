Stand: 12.08.2024 07:11 Uhr Volksbegehren fordert Rückkehr zu G9 an Hamburger Gymnasien

In Hamburg steht ein neues Volksbegehren an: Es soll am 10. September starten und fordert die Rückkehr der Hamburger Gymnasien zum Abitur nach neun Jahren. Damit es erfolgreich ist, werden knapp 66.000 Stimmen gebraucht. Die Elterninitiative G9 Hamburg hat drei Wochen Zeit, um so viele Unterstützerinnen und Unterstützer zu bekommen. Derzeit können Schülerinnen und Schüler in Hamburg ihr Abitur an den Stadtteilschulen nach neun Jahren und an den Gymnasien nach acht Jahren machen.

