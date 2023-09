Viele hohe und fehlerhafte Heizkosten-Abrechnungen in Hamburg Stand: 05.09.2023 18:25 Uhr Viele Hamburger Heizkosten-Abrechnungen sind aktuell zu hoch. Sie fallen bis zu viermal höher aus als in den Vorjahren - und sind oft auch fehlerhaft. Das teilten der Mieterverein zu Hamburg und der Hamburger Landesverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) am Dienstag mit.

In vielen Abrechnungen seien die Dezemberhilfen nicht berücksichtigt oder andere gesetzliche Vorgaben nicht eingehalten worden, hieß es. Hinzu kämen die "üblichen Abrechnungsfehler", die Hamburgs Mieter-Haushalte nach Schätzung des Mietervereins jährlich mindestens zwölf Millionen Euro kosten. "Unserer Erfahrung nach ist jede zweite Nebenkostenabrechnung fehlerhaft", sagte Rolf Bosse, der Vorsitzende des Mietervereins dazu. Er empfiehlt einen kostenlosen Heizkosten-Check auf der Internetseite des Vereins.

Viele haben einen Anspruch auf Zuschüsse

Nachzahlungen in vierstelliger Höhe würden auch für Mieterinnen und Mieter mit einem durchschnittlichen Gehalt eine große Belastung darstellen, so Mieterverein und SoVD. Wer die Kosten nicht stemmen könne, könne um Ratenzahlung bitten oder auch auf staatliche Hilfe hoffen. Dazu sollten betroffene Mieterinnen und Mieter direkt bei ihrem zuständigen Amt einen Antrag auf Übernahme der Nachzahlung stellen, sobald die Betriebskostenabrechnung im Briefkasten liege, hieß es. Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie Bürgergeldempfängerinnen und -empfänger müssten sich dafür an das Jobcenter wenden. Für Rentnerinnen und Rentner sei das Grundsicherungsamt der richtige Ansprechpartner.

Sozialverband fordert mehr Beratung für Betroffene

Der SoVD-Landesvorsitzende Klaus Wicher forderte mehr Unterstützung und Beratung für Betroffene. Die zuständigen Ämter bräuchten demnach mehr Personal, um Anträge zügig bearbeiten zu können. Außerdem müsse der Härtefallfonds für Mieterinnen und Mieter, denen eine Gas- oder Stromsperre droht, aufgestockt werden, forderte er.

