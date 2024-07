Stand: 15.07.2024 16:19 Uhr Verpatzter Geldtransport-Überfall: Polizei sucht Zeugen

Nach einem gescheiterten Überfall auf einen Geldboten in Neuallermöhe sucht die Polizei jetzt Zeuginnen und Zeugen. Am Fleetplatz hatte ein Mann am Montagvormittag einem Geldboten einen Koffer entrissen, als dieser gerade aus einer Edeka-Filiale kam. Dann stolperte der Täter, ließ den Koffer fallen und rannte ohne Beute weg. Gesucht wird jetzt ein 25 bis 35 Jahre alter Mann. Er hatte bei dem Überfall einen Deutschland-Fan-Hut auf dem Kopf.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.07.2024 | 16:00 Uhr