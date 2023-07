Vermisster 16-Jähriger tot aus der Elbe in Hamburg geborgen Stand: 14.07.2023 13:25 Uhr Nun ist es Gewissheit: Der seit Sonntag vermisste 16-jährige Schwimmer ist tot. Die Hamburger Feuerwehr barg seine Leiche am Donnerstagabend aus der Elbe.

Segler hatten den Toten um kurz nach 18 Uhr entdeckt. Er trieb laut Feuerwehr an der Wasseroberfläche am Rissener Ufer. Rettungskräfte rückten mit zwei Kleinbooten an und holten die Leiche aus dem Wasser. Im Institut für Rechtsmedizin wurde dann festgestellt, dass es sich um den Jugendlichen handelt, der am vergangenen Sonntag am Falkensteiner Ufer untergegangen war.

Tagelange Suchaktion

Der 16-Jährige war mit einem Freund am Elbstrand gewesen. Am Nachmittag wollte er sich im Wasser abkühlen. Etwa 25 Meter vom Ufer entfernt ging er plötzlich unter. Tagelang suchten zahlreiche Rettungskräfte nach dem Jugendlichen - ohne Erfolg.

DLRG warnt vorm Schwimmen in der Elbe

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt immer wieder vor dem Schwimmen in der Elbe. Vor allem wegen der starken Sog- und Strömungsbewegungen sei es dort sehr gefährlich, so die DLRG.

