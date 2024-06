Stand: 22.06.2024 06:47 Uhr Verkehrsunfall im Grindelviertel - Frau lebensgefährlich verletzt

Im Grindelviertel in Hamburg hat es in der Nacht von Freitag zu Sonnabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 26 Jahre alte Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt, sie musste notoperiert werden. Zu dem Unfall kam es, als ein Fahrer plötzlich von der Fahrbahn abkam. Er stieß mit dem Auto zusammen, in dem die 26-Jährige als Beifahrerin saß. Die Polizei prüft, ob der Mann Alkohol getrunken hatte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.06.2024 | 06:30 Uhr