Stand: 27.09.2024 20:17 Uhr Ver.di nimmt Angebot an: Tarifeinigung für Hafenarbeiter

Nach mehr als vier Monaten hat es in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Seehäfen eine Einigung gegeben. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft ver.di hat dem Arbeitgeberangebot zugestimmt. Der Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 14 Monaten trete damit in Kraft, teilte ver.di mit. Die Regelung betrifft laut Gewerkschaft insgesamt rund 11.000 Beschäftigte, davon etwa 6.000 in Hamburg. Der Stundenlohn steigt von Oktober an um 1,15 Euro. Außerdem gibt es höhere Zuschläge für Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie mehr Urlaubsgeld. Die Arbeitgeber zahlen zudem eine Inflationsausgleichsprämie von 1.700 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.09.2024 | 07:00 Uhr