Stand: 22.07.2024 07:17 Uhr Unwetter in Hamburg: Nur wenige Einsätze für die Feuerwehr

In Hamburg gab es am Sonntagabend nur wenige Wetter-Einsätze. Unter anderem war in ein Haus in Osdorf ein Blitz eingeschlagen. Es wurden aber nur Ziegel beschädigt. In Delmenhorst in Niedersachsen hatte eine Familie Schutz unter einem Baum gesucht, in den dann ein Blitz einschlug. Acht Familienmitglieder kamen ins Krankenhaus, zwei Kinder sind lebensgefährlich verletzt. Auch in Quickborn musste die Feuerwehr häufig raus: mehr als 200 Mal.

