Stand: 28.06.2024 20:08 Uhr Universität Hamburg: Gastredner Habeck würdigt Forschungsprojekt

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat als Gastredner am Freitagabend ein Forschungsprojekt der Universität Hamburg gewürdigt. Dabei geht es um die Entwicklung der Uni von ihrer Gründung 1919 bis zu ihrem Ausbau zu einer der größten Universitäten bundesweit. Diese Geschichte haben 135 Autorinnen und Autoren in acht Jahren Arbeit niedergeschrieben. Habeck hat 1996 seinen Magister-Abschluss an der Uni Hamburg gemacht und anschließend auch dort promoviert.

