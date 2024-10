Stand: 03.10.2024 19:38 Uhr Unfall mit sechs Fahrzeugen auf der A1

Bei einem Unfall mit sechs Fahrzeugen sind am Donnerstag auf der Autobahn 1 drei Menschen leicht verletzt worden. Die Karambolage ereignete sich laut Polizei in der Nähe des Dreiecks Hamburg-Südost in Fahrtrichtung Norden. Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn teilweise gesperrt. Der Verkehr stockte zeitweise auf bis zu fünf Kilometern. Die Polizei gab die Fahrbahnen nach etwa eineinhalb Stunden wieder frei.

