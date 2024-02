Stand: 05.02.2024 17:11 Uhr Unbekannte kleben Plakate an Haustür einer Schwarzen Familie

In Hamburg ermittelt die Polizei wegen möglicher Hasskriminalität. In der Griegstraße in Ottensen haben Unbekannte an die Wohnungstür einer Schwarzen Familie Plakate mit AfD-Logo geklebt. Auf einem Poster ist zu lesen: "Das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln." Außerdem wurden faulige Gemüse-Abfälle auf die Türmatte gelegt. Der Staatsschutz ist informiert.

