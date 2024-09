Stand: 16.09.2024 20:48 Uhr Überfall auf Kiosk in Farmsen-Berne aufgeklärt

Der Überfall auf einen Kiosk in der August-Krogmann-Straße in Farmsen-Berne in der vergangenen Woche ist aufgeklärt. Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Sonntag einen Tatverdächtigen fest. Der 38-Jährige hatte sich selbst bei der Polizei gemeldet und den Überfall gestanden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Es besteht der Verdacht, dass der Mann auch für einen weiteren Überfall auf eine Tankstelle in Farmsen im Mai verantwortlich sein könnte. Ein Richter erließ Haftbefehl.

