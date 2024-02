Überfall auf Holi-Kino in Hamburg: Mutmaßlicher Täter gefasst Stand: 29.02.2024 16:06 Uhr Drei bewaffnete Überfälle in Eppendorf und Harvestehude innerhalb weniger Stunden - diese Serie hatte Anfang Februar in Hamburg für Aufsehen gesorgt. Jetzt wurde der mutmaßliche Täter gefasst.

Erst soll der Mann am 7. Februar ein Paar in Eppendorf mit einer Waffe bedroht haben, Stunden später schoss er in einem vietnamesischen Café in der Eppendorfer Landstraße in die Luft und flüchtete mit Bargeld. Und am Abend beging er im Holi-Kino einen weiteren Raubüberfall, bei dem er erneut schoss.

Festnahme in Wohnung in Eppendorf

Am Mittwoch konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen 38-Jährigen, in einer Wohnung in der Frickestraße in Eppendorf festnehmen. Dort wurde auch eine Schreckschusspistole gefunden. Auch an der Meldeanschrift des Mannes in Tensbüttel in Dithmarschen wurde eine Wohnung durchsucht.

Gegen 38-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor

Laut Staatsanwaltschaft lag gegen den 38-Jährigen bereits ein Haftbefehl vor, weil er in einem Geschäft am Eppendorfer Baum eine Chanel-Handtasche gestohlen haben soll.

Ermittelt wird jetzt auch gegen eine 36-Jährige, in deren Wohnung in der Frickestraße sich der Mann versteckte. An der Haustür hing sogar noch das Fahndungsplakat, mit dem nach dem Täter gesucht wurde.

