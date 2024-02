Bewaffneter Mann überfällt Holi-Kino in Hamburg

Stand: 07.02.2024 15:05 Uhr

Drei bewaffnete Überfälle in wenigen Stunden und alle dicht beieinander: Nach einer Serie von Verbrechen am Dienstag in Eppendorf und Harvestehude prüft die Hamburger Polizei einen möglichen Zusammenhang.