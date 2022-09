Udo Lindenberg soll am Mittwoch Ehrenbürger in Hamburg werden Stand: 04.09.2022 09:38 Uhr Ein Musical zu seinen Liedern und eine Erlebniswelt zu seinem Lebenswerk gibt es schon, jetzt wird Udo Lindenberg auch Ehrenbürger der Stadt Hamburg. Am Mittwoch wird ihm im Rathaus die Ehrenbürgerschaft der Hansestadt verliehen.

Im Anschluss an die Abstimmung der Bürgerschaft über einen entsprechenden Senatsantrag ist am Abend ein Festakt geplant. Udo Lindenberg sei einer der bedeutendsten Musiker unserer Zeit, ein außergewöhnlicher Mensch - und ein cooler Typ: Das hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einer Videobotschaft zum 75. Geburtstag von Lindenberg im vergangenen Mai gesagt.

Viel Unterstützung für Vorschlag

Der Sänger habe von Hamburg aus der deutschsprachigen Rockmusik zum Durchbruch verholfen. Und Lindenberg nutze seine Popularität immer wieder, um klare Botschaften gegen Gewalt und Diskriminierung zu senden, so der Bürgermeister damals. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) hatte den Vorschlag der Ehrenbürgerschaft gelobt. "Inoffiziell ist Udo Lindenberg schon lange unser Ehrenbürger. Wir alle haben seit Jahrzehnten seine Lieder im Ohr und seinen spröden Charme ins Herz geschlossen", sagte Fegebank. SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf meinte: "Sein Talent, sein Einsatz für Frieden und Umweltschutz, seine Bemühungen um das innerdeutsche Verhältnis und die Arbeit der Udo-Lindenberg-Stiftung machen ihn zu einem sehr würdigen Ehrenbürger Hamburgs."

Auch Opposition ist dafür

Auch die Opposition war von dem Vorschlag angetan: "Udo Lindenberg verhalf dem deutschsprachigen Rock mit seiner Musik zum Durchbruch, nicht wenige seiner Songs spiegeln das Leben und das Lebensgefühl bei uns in Hamburg wunderbar wider", sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering. Lediglich die AfD-Fraktion hatte eine Ehrenbürgerschaft für den Sänger abgelehnt.

Bislang 36 Mal die Ehrenbürgerschaft verliehen

Hamburg hat bislang 36 Mal die Ehrenbürgerschaft verliehen. Zu den noch lebenden Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern gehören Fußball-Legende Uwe Seeler, Schriftstellerin Kirsten Boie und Ballettintendant John Neumeier.

