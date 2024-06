Stand: 10.06.2024 13:40 Uhr UVNord: Ergebnis der Europawahl Weckruf für Ampel-Koalition

Nach Ansicht der Unternehmen im Norden ist das Ergebnis der Europawahl ein Weckruf für die Berliner Ampel-Koalition. Die Bundesregierung habe bisher die falschen Akzente gesetzt. "Die Menschen machen sich Sorgen um die Wirtschaft, ihre Arbeitsplätze und die innere Sicherheit und geboten bekommen sie Lösungen zum Cannabiskonsum und zur Geschlechtsidentifizierung", sagte der Präsident der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein (UVNord), Philipp Murmann am Montag in Kiel.

