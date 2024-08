U5 in Hamburg: Senat investiert Milliarden in neuen Abschnitt Stand: 13.08.2024 09:08 Uhr Der Hamburger Senat investiert 1,5 Milliarden Euro in einen weiteren Abschnitt der neuen U-Bahn-Linie 5. Die Strecke von der City Nord zur Jarrestraße in Barmbek soll in elf Jahren fertig werden.

Der rot-grüne Hamburger Senat hat die Finanzierung des zweiten Bauabschnitts der neuen U-Bahnlinie U5 beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft sollen für die Teilstrecke zwischen City Nord und Jarrestraße 1,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) nach der Senatssitzung am Dienstag im Rathaus sagte.

Offene Baugrube auf fast zweieinhalb Kilometern

Am ersten Abschnitt von Bramfeld zur City Nord wird bereits seit 2021 gebaut. Danach folgt der zweite Teil. Die 2,3 Kilometer lange Strecke zwischen City Nord und Borgweg werde im Bereich des Stadtparks unterirdisch im Schildvortriebsverfahren gebaut, sagte der technische Geschäftsführer des U5-Projekts bei der Hochbahn, Klaus Uphoff. Der neue Abschnitt führt in einem Tunnel unter dem Stadtpark hindurch bis zum neuen Umsteigebahnhof Borgweg und dann weiter bis zur Jarrestraße. Dieses letzte Teilstück wird sehr aufwendig, denn von der Station Borgweg bis zur Jarrestraße soll in einer offenen Baugrube gearbeitet werden.

Abschnitt soll in elf Jahren fertig sein

Der Straßenzug Barmbeker Straße - Winterhuder Weg wird während der Arbeiten halbseitig gesperrt. Gleichzeitig wird während des U-Bahnbaus aber auch die Brücke über den Goldbekkanal erneuert. Das Teilstück zum Borgweg soll 2033 in Betrieb gehen, der Abschnitt zur Jarrestraße zwei Jahre später.

Bis 2040 soll die gesamte Strecke der U5 auf rund 25 Kilometer Länge von Bramfeld bis zu den Arenen am Volkspakt führen. Veranschlagt sind dafür bis zu 16,5 Milliarden Euro.

