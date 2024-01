Bau von zwei U5-Haltestellen in Hamburg beginnt Stand: 22.01.2024 20:53 Uhr Für die neue Hamburger U-Bahn-Linie U5 beginnt der Bau der Haltestellen Barmbek Nord und Bramfeld. Auch beim zweiten Bauabschnitt zur Jarrestraße geht es voran.

Am Rande des Stadtparks wird schon lautstark für die U5 gebaut. Bagger heben dort 40 Meter tiefe schmale Gräben aus, um Betonwände für die Haltestelle City Nord gießen zu können. Solche Arbeiten beginnen in diesem Jahr auch für zwei weitere Stationen. "Das gleiche Verfahren wird es in Barmbek Nord und auch in Bramfeld geben, sodass wir auch dort mit großem Gerät die entsprechenden Baugruben beginnen", sagte U5-Geschäftsführer Klaus Uphoff bei einer Pressekonferenz am Montag.

Erste Testzüge sollen ab 2027 fahren

Beim ersten Teilstück - von City Nord bis Sengelmannstraße - sollen ab 2027 Testzüge rollen. Mit Fahrgästen sollen die Züge zwei Jahre später fahren. Auch beim zweiten Bauabschnitt geht es in diesem Jahr voran - von der City Nord nach Winterhude: "Wir werden Mitte des Jahres das Planfeststellungsverfahren einleiten, für den Abschnitt von der City Nord bis zur Jarrestraße", so Uphoff.

Planungen für weiteren Bau der U5 gehen voran

Schließlich soll ein großes Ingenieursbüro auch den restlichen Tunnel vorplanen. Die U5 soll auf einer Strecke von insgesamt knapp 25 Kilometern verlaufen. Sie startet im Osten Hamburgs und erschließt dort erstmals Stadtteile wie Bramfeld und Steilshoop. Über die City Nord, durch Winterhude und Uhlenhorst wird die neue U-Bahn-Linie weiter in die Innenstadt führen. Von dort geht es Richtung Norden entlang an der Universität und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) bis nach Lokstedt, von wo die U5 weiter zu den Arenen im Volkspark fahren wird. 23 Haltestellen werden auf der neuen Linie gebaut, acht davon mit Umsteigemöglichkeit in das bestehende U- und S-Bahn-Netz.

270.000 Fahrgäste pro Tag

Durch den Bau der U5 sollen rund 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmalig oder besser an die Schnellbahnen angebunden werden. Nach Fertigstellung der gesamten Linie werden täglich rund 270.000 Fahrgäste pro Tag erwartet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr