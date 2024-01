U5 in Hamburg: Untergrund der Alster wird im Sommer erkundet Stand: 23.01.2024 10:59 Uhr Für den Bau der U-Bahn-Linie 5 in Hamburg wird dieses Jahr der Untergrund der Binnenalster erkundet. Die Hochbahn will dort 60 Meter in die Tiefe bohren. Nicht ganz so tief soll einmal die U5-Haltestelle Jungfernstieg liegen.

Bohrtürme auf der Alster? Das wird in diesem Sommer für ungläubige Blicke bei Touristinnen und Touristen und Einheimischen sorgen. Die Hochbahn sucht dort nach Gewissheit für die U5-Haltestelle Jungfernstieg. Der U5-Geschäftsführer Klaus Uphoff erklärt: "Die Haltestelle wird eine Tiefenlage von rund 20 bis 25 Metern aufweisen. Und da ist es natürlich von enormer Bedeutung, dass wir wissen, was uns dort im Untergrund erwartet." Von Bedeutung ist etwa, ob sich dort Tonschichten oder riesige Findlinge befinden.

Hochbahn setzt schwimmende Pontons ein

In etwa zehn Jahren soll für den Bau der U5 ein Teil der Binnenalster trockengelegt werden. In diesem Jahr macht Uphoff es anders: "Wir nehmen schwimmende Pontons. Dort werden die Bohrgeräte aufgebaut und dann wird durch die Pontons durch die Alster in den Untergrund gebohrt." Auch auf dem Isebekkanal finden dieses Jahr Probebohrungen statt.

U5 soll 23 Haltstellen bekommen

Die U5 soll auf einer Strecke von insgesamt knapp 25 Kilometern verlaufen. Sie startet im Osten Hamburgs und erschließt dort erstmals Stadtteile wie Bramfeld und Steilshoop. Über die City Nord, durch Winterhude und Uhlenhorst wird die neue U-Bahn-Linie weiter in die Innenstadt führen. Von dort geht es Richtung Norden entlang an der Universität und dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf bis nach Lokstedt, von wo die U5 weiter zu den Arenen im Volkspark fahren wird. 23 Haltestellen werden auf der neuen Linie gebaut, acht davon mit Umsteigemöglichkeit in das bestehende U- und S-Bahn-Netz.

270.000 Fahrgäste pro Tag

Durch den Bau der U5 sollen rund 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger erstmalig oder besser an die Schnellbahnen angebunden werden. Nach Fertigstellung der gesamten Linie werden täglich rund 270.000 Fahrgäste pro Tag erwartet.

