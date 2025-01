U5 in Hamburg: Bau und Planung laut Hochbahn im Zeitplan Stand: 29.01.2025 15:02 Uhr Die Planung und der Bau der Hamburger U-Bahn-Linie 5 liegen der Hochbahn zufolge im Zeitplan. Im Sommer solle der Bau der Haltestelle im Stadtteil Steilshoop beginnen, teilte das städtische Verkehrsunternehmen am Mittwoch mit.

Dann befänden sich alle fünf Haltestellen entlang des ersten Bauabschnitts von Bramfeld bis zur City Nord im Bau. Bereits jetzt hat die Hochbahn das erste Tunnelstück der U5 fertig. Es ist nur 30 Meter kurz, liegt in Alsterdorf und ist der Startschacht für die Tunnelbohrmaschine. Dort - 16 Meter unter der Erde - erläuterte der U5-Geschäftsführer Klaus Uphoff am Mittwoch: "Wir befinden uns in dem Tunnel, der das Gleis eins in Richtung Bramfeld aufnehmen wird. Dort wird im nächsten Jahr die Tunnelvortriebsmaschine starten, die den Tunnel in Richtung Bramfeld weiterbohren wird."

U5-Haltestelle Barmbek Nord behindert Autoverkehr

Gebaut wird auch bereits an der U5-Haltestelle in Barmbek-Nord. Das sorgt derzeit an der Fuhlsbüttler Straße für Probleme im Autoverkehr. Hier rollen täglich 40.000 Fahrzeuge über die Baugrube, so Uphoff: "Stand heute sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es abläuft. Wir wollen die Ergebnisse und Erkenntnisse daraus jetzt auch auf die weiteren Abschnitte in der U5 Mitte anwenden."

Der erste Abschnitt von Bramfeld bis zur City Nord und die Haltestelle Borgweg sollen 2033 in Betrieb genommen werden. Bereits ab 2029 sollen Fahrgäste das Teilstück von der Sengelmannstraße zur City Nord nutzen können.

Pläne für zweiten Abschnitt werden bald ausgelegt

Die beschlossenen Pläne des zweiten Abschnitts von der City Nord bis zur Jarrestraße sollen voraussichtlich im Frühjahr ausgelegt werden. Üblicherweise können sich dann Anwohnerinnen und Anwohner die Pläne an einem öffentlichen Ort wie einem Bürgeramt anschauen. Der dritte Abschnitt von der Jarrestraße bis zu den Arenen im Volkspark wird von der Hochbahn weiter geplant.

Rund 25 Kilometer Strecke insgesamt

Der Bau der U5 begann im September 2022. Künftig soll die Untergrundbahn vollautomatisch auf rund 25 Kilometern Strecke verkehren. Die Hochbahn bezeichnet das U-Bahn-Projekt als Deutschland größtes. Dieses Jahr sollen bei der Hochbahn U5 Projekt GmbH 30 neue Stellen besetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.01.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr