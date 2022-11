U1 übers Wochenende im Hamburger Nordosten gesperrt Stand: 24.11.2022 11:14 Uhr Wer am Wochenende mit der U1 im Nordosten Hamburgs unterwegs ist, muss mehr Fahrzeit einplanen: Ab Freitagabend, 21.30 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntagabend ist der Abschnitt zwischen Volksdorf und Großhansdorf gesperrt.

Wegen Bauarbeiten fahren zwischen den Haltestellen Volksdorf, Buchenkamp, Ahrensburg West, Ahrensburg Ost, Schmalenbeck, Kiekut und Großhansdorf in beiden Richtungen Busse statt U-Bahnen.

Bis zu 20 Minuten mehr Zeit einplanen

Die Fahrzeit kann sich um bis zu 20 Minuten verlängern. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Brücke Kuhlenmoorweg und an den Signalanlagen, Gleisen und einem Stellwerk in Ahrensburg Ost.

Weitere Informationen Vier neue Brücken für U-Bahn-Knotenpunkt Wandsbek-Gartenstadt Gleich vier neue Brücken sollen an dem Knotenpunkt der U-Bahnlinien U1 und U3 ausgetauscht werden. Im Januar geht's los. (22.11.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.11.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr