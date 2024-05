U-Bahn in Hamburg: U3-Teilstück wird ab Montag gesperrt Stand: 26.05.2024 09:11 Uhr Hamburgs gelber U-Bahn-Ring ist ab Montag für sechs Wochen unterbrochen: Bis zum 7. Juli fahren zwischen den Haltestellen Kellinghusenstraße und Barmbek nur Busse statt Bahnen.

Hintergrund ist der barrierefreie Ausbau der 1912 eröffneten Haltestelle Saarlandstraße, die unter Denkmalschutz steht. Sie soll zwei Aufzüge und ein Leitsystem für sehbehinderte Menschen bekommen. Außerdem werden die Bahnsteige auf 125 Meter verlängert sowie Dächer, Fenster und Beleuchtung des historischen Haltstellengebäudes erneuert. Die geplanten Arbeiten sind laut Hamburger Hochbahn bei laufendem U-Bahn-Betrieb nicht machbar.

Fünf U3-Stationen von Sperrung betroffen

Zu dem von der Sperrung betroffenen U3-Abschnitt gehören neben Kellinghusenstraße, Saarlandstraße und Barmbek auch die Haltestellen Sierichstraße und Borgweg. Auf der Strecke sollen 3.500 Schwellen, 1.400 Meter Fahr- und Stromschienen sowie mehr als 20 Weichen erneuert werden.

Ersatzverkehr mit Bussen

Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Haltestelle Sierichstraße wird von den Ersatzbussen nicht direkt bedient, die Ersatz-Haltestelle befindet sich in rund 400 Meter Entfernung. Die Busse fahren auch die Station Hudtwalckerstraße an, über die ein Umstieg in die U1 möglich ist.

Alle Informationen zur Sperrung hat der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) auch unter hvv.de/u3 zusammengefasst. Fahrgäste werden außerdem gebeten, sich über die Fahrplanauskunft auf hvv.de oder in der HVV-App über alternative Verbindungen zu informieren. Die Hochbahn informiert auf ihrer Homepage ausführlich über die Baumaßnahmen.

Barrierefreiheit kommt voran

Nach Angaben der Hochbahn sind bereits 96 Prozent der U-Bahn-Haltestellen in Hamburg barrierefrei zu erreichen. Nach den aktuellen Bauarbeiten an der Saarlandstraße und am Meßberg würden nur noch die U3-Haltestellen Sternschanze und Sierichstraße fehlen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.05.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr