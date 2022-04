Tschentscher legt Leitlinien für Hamburger Hafen vor Stand: 06.04.2022 21:27 Uhr Der Hamburger Überseeclub setzt sich traditionell für eine Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft ein. Tradition hat es, dass dort Hamburger Bürgermeister vor den Mitgliedern Grundsatzreden halten und die Leitlinien ihrer Politik skizzieren. Vor drei Jahren hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dort mit einer Rede über Klimaschutz für Aufsehen gesorgt. Am Mittwochabend hatte er dort erneut einen Auftritt.

In seiner Rede legte er die Leitlinien einer neuen Hamburger Hafenpolitik vor. "Das zentrale Ziel der neuen Hafenpolitik ist es, Hamburg als großen, leistungsfähigen Universalhafen zu erhalten und Deutschland damit unabhängig von anderen Ländern einen guten und flexiblen Zugang zum Weltmarkt zu sichern", sagte er in seiner Rede.

Nicht der größte, aber der nachhaltigste Hafen

Ziel sei es nicht, Hamburg zum größten Hafen Europas zu machen. Ziel müsse sein, dass er der modernste, digitalste und nachhaltigste Hafen der Welt werde. "Hamburg soll zukünftig nicht nur die Stadt am Wasser sein, sondern auch die Stadt des Wasserstoffs und ein grüner Energie-Hub für Europa."

Der Hafen könne helfen, die Energiewende, den Klima- und den Umweltschutz voranzubringen, Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu sichern, die Versorgung Deutschlands auch in Krisenzeiten zu gewährleisten und Innovationen und Zukunftstechnologien in Hamburg zu verankern, sagte Tschentscher.

Hafenentwicklungsplan soll noch 2022 kommen

Insgesamt will der Bürgermeister den Hafen ökologischer machen. Unter anderem mit mehr Windrädern und einem mobilen Terminal für das Flüssiggas LNG. Ihm gehe es um eine positive Sicht auf den Hafen. Noch in diesem Jahr will der Senat den neuen Hafenentwicklungsplan vorlegen.

