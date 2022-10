Tschentscher lädt zu Hamburger Dialog über Energiekrise Stand: 06.10.2022 18:21 Uhr Angesichts der Energiekrise hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter der Stadtgesellschaft ins Rathaus eingeladen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

"Die Auswirkungen der Ukraine-Krise sind sehr weitreichend. Dieser Hamburger Dialog soll dazu beitragen, dass alle Themen auf den Tisch kommen", sagte Tschentscher. "Es gibt viele unterschiedliche Sorgen. Wir müssen darauf achten, dass niemand auf der Strecke bleibt."

Handwerkskammer: "Existenzbedrohende Lage" für viele Betriebe

Die Hamburger Handwerkskammer schlug bei dem Treffen Alarm. "Die vielen Rückmeldungen unserer Betriebe spiegeln uns die sich Tag für Tag weiter zuspitzende existenzbedrohende Lage", sagte der Präsident der Handwerkskammer, Hjalmar Stemmann. Viele seien ernüchtert und hätten bereits resigniert. "Das ist Gift für die Entwicklung des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in unserer Stadt", meinte Stemmann.

DGB fordert konkreten Aktionsplan des Senats

Der Senat hat für den laufenden Doppelhaushalt bereits zusätzliche Ausgaben in Höhe von mehr als 450 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Darin ist auch der Notfallfonds Energiekrise über 125 Millionen Euro enthalten. "Wir vermissen aber Informationen zur konkreten Ausgestaltung dieser Maßnahmen. Wofür werden die angekündigten 125 Millionen Euro genau eingesetzt?", fragte Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla. Der DGB fordert den Senat auf, einen konkreten Aktionsplan vorzulegen. Niemand dürfe im Winter frieren.

Unterstützung von Wohnungsunternehmen

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) sagte dem Senat volle Unterstützung zu. "Kein Mieter wird seine Wohnung verlieren, wenn er wegen explodierender Energiekosten unverschuldet in Finanznot gerät", sagte VNW-Direktor Andreas Breitner. Um Energiesperren zu verhindern, sei man mit den Grundversorgern im Gespräch, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Man werde an entsprechenden Stellen nachsteuern. Ein Härtefall-Fonds in Höhe von 15 Millionen Euro soll dabei helfen.

Weitere Informationen Hamburg plant Zusatzausgaben über 450 Millionen Euro ein Mit dem zusätzlichen Geld will der Senat in diesem Jahr unter anderem die Folgen der Energiekrise abfedern. (04.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise