Toter nach Brand in Barmbek - Polizei nimmt Verdächtigen fest Stand: 16.04.2024 13:41 Uhr Bei Löscharbeiten in Hamburg-Barmbek hatte die Feuerwehr am Freitag die Leiche eines Mannes gefunden. Offenbar war das Feuer gelegt worden, um einen Mord zu vertuschen. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag steht ein 34-Jähriger unter Verdacht, den 59-Jährigen getötet zu haben. Der Verdächtige sei in seiner Wohnung in Barmbek-Süd festgenommen worden.

Passant hatte Rauchmelder gehört

Das Opfer war am Freitagabend bei einem Wohnungsbrand in der Geierstraße in Barmbek entdeckt worden. Ein Fußgänger hatte die Feuerwehr alarmiert, nachdem er das Piepen eines Rauchwarnmelders aus der Wohnung des Mehrfamilienhauses wahrgenommen hatte. Während der Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute dann auf den leblosen Körper. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 59-jährigen Bewohners feststellen.

Zeugen gesucht

Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Opfer einer Gewalttat worden war, bevor dessen Wohnung mutmaßlich in Brand gesetzt wurde. Zu einem möglichen Hintergrund der Tat wurde bislang noch nichts bekannt. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen.

