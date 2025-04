Stand: 22.04.2025 20:20 Uhr Tödlicher Unfall in Billstedt: Lkw-Fahrer wird freigesprochen

Ein Lastwagenfahrer, der beim Anfahren in einem Stau einen Fußgänger übersehen und überrollt hatte, ist am Dienstag am Amtsgericht Hamburg-St. Georg vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Der Unfall hatte sich am 9. November 2022 ereignet. Der angeklagte Lkw-Fahrer soll an dem Morgen einen 65-jährigen Fußgänger auf dem Schiffbeker Weg in Billstedt übersehen haben, als dieser wohl versucht hatte, direkt vor dem Lkw die Straße zu überqueren. Der Fußgänger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf dem Schiffbeker Weg ist es in der Vergangenheit immer wieder zu tragischen Unfällen gekommen - oft mit tödlichem Ausgang.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 22.04.2025 | 19:30 Uhr